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محافظات

بسبب كورونا.. تعليق احتفالات سيناء بعيدها القومي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 09:00 م
اللواء الدكتور محمد
اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تعليق احتفالات المحافظة بعيدها القومي ٢٥ أبريل تجاري ٢٠٢٠م بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقال اللواء شوشه الي انه تم تأجيل افتتاح المشروعات التي كان مقررا افتتاحها إلى ما بعد الإعلان عن إعلان الدولة عن خلوها من الوباء الذي أثر على مختلف دول العالم.

ولفت المحافظ إلى أن هناك عدد من المشروعات المقرر افتتاحها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية وأعمال البنية الأساسية .

ولفت إلى أنه من بين هذه المشروعات ٤ محطات لتحلية المياه بإجمالي كافة ٢٥ ألف م٣، و٣ مستشفيات مركزية ومشروع تطوير مستشفى العريش العام وتحويل ٣وحدات صحية في القرى إلي مستشفيات مركزية منا ٢ بمنطقة الحسنة ، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة ،ومشروع تطوير ميادين العريش ال٥ وأعمال الرصف للشوارع الرئيسية بالعاصمة العريش .

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