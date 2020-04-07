خوفا من انتشار الأمراض.. أهل ساقية أبو سقير بسوهاج يناشدون المسئولين ردم ترعة

ناشد المواطن عزت حماد فؤاد، المقيم فى ساقية أبو سقير بمركز البلينا محافظة سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، ردم ترعة بقريتهم، حيث إنها تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات تعود على أهل القرية بالأمراض.





ويقول فى رسالته: "بالإضافة إلى الأمراض الناتجة عن هذه الترعة، يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، كل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها".

للتواصل مع الشاكى 01151667462





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



