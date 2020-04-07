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اقتصاد

لمواجهة كورونا.. شركة مصرية تمنح عمالها إجازة مدفوعة الأجر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:54 ص
عثمان
عثمان
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قسم الاقتصاد

منحت الشركة المصرية الاوروبية لتكنولوجيا الطاقة "أتوس"، العاملين والموظفين بها، إجازة مدفوعة الأجر من 12 مارس 2020، حتى الآن، كما تم صرف رواتب شهر مارس كاملة دون خصومات أو تخفيضات.

 

وأكد المهندس عاطف عثمان عضو جمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة في بيان له، أن سلامة العاملين والموظفين على رأس أولوياته في هذا التوقيت المهم، لا سيما وأن المورد البشري هو أساس نهوض الصناعة واستقرار البلاد.

 

وأشار "عثمان" إلى أن الشركة قامت بصرف مرتبات الموظفين والعمال عن شهر مارس بالكامل، على أن تصرف رواتب أبريل أيضًا بالكامل، دون المساس برصيد الإجازات، من أجل مواجهة متطلبات الحياة فى ظل الظروف الحالية، ومساعدة الدولة اقتصاديًا، بعدم إلقاء الحمل عليها في تلك الظروف العصيبة التي تواجه فيها الوباء اللعين، على قدم وساق بكل ما أوتيت من قوة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يدخر جهدًا ولا سبيلا من أجل الحفاظ على المصريين وسلامتهم.

 

وشدد رئيس مجلس الإدارة، على اتباع قرارات الحكومة المصرية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار الفيروس، منوهًا بأن الشركة تقوم بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية داخلها لمنع انتقال العدوى بالفيروس، وتقدم كل أدوات الوقاية اللازمة.

 

كما شدد على أن سلامة وصحة الموظفين والعملاء تعتبر أولوية قصوى، وذلك بالتوازي مع الحرص على استمرارية العمل بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، مضيفًا: "أدعو الله أن تمر المحنة بسلام، وأن يحمى مصرنا الحبيبة من كل سوء وشر".

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