بسبب كورونا.. وزير السياحة: 700 سائح فقط متواجدون في مصر حاليا

قال الدكتور خالد عناني، وزير الآثار والسياحة، إن عدد السياح الموجودين بمصر الآن حوالي 700 رفضوا المغادرة، مؤكدا أنهم ضيوف مصر وسوف يتم تجديد الإقامة لهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.





وأوضح الدكتور خالد عناني، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن العمل في المشروعات الأثرية لم يتوقف، منوهًا بأن مصر لديها بنية تحتية أثرية على أعلى مستوى.





وتابع الوزير «نسعى إلى ترتيب البيت المصري داخليا وسنستغل أزمة كورونا للعودة بصورة أفضل».





وأكد الوزير أنه تلقى العديد من خطابات الشكر من دول العالم التعامل اللائق مع السائحين في أثناء عودتهم إلى بلادهم بسبب أزمة كورونا.



