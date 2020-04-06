موسى يستعد لتصوير كليب ليه تملي بقيادة المخرج حسن السيد

يستعد المطرب موسى لطرح أحدث أغنياته بعنوان " ليه تملي" وذلك على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.





يتعاون المطرب موسى في أغنية "ليه تملي" مع كل من الشاعر الغنائي هاني فؤاد، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي وميكس منسي، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.





ومن جابه يعمل حاليا المخرج حسن السيد على التحضيرات النهائية ومعاينة بعض مواقع التصوير استعدادا لتصوير مشاهد الأغنية خلال الأيام المقبلة، وتنتمي أغنية "ليه تملي" إلى نوعية الأغنيات المقسوم.



