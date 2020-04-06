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فن

موسى يستعد لتصوير كليب ليه تملي بقيادة المخرج حسن السيد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:59 م
موسى
موسى
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محمد نحلة
يستعد المطرب موسى لطرح أحدث أغنياته بعنوان " ليه تملي" وذلك على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.

يتعاون المطرب موسى في أغنية "ليه تملي" مع كل من الشاعر الغنائي هاني فؤاد، والملحن كريم عاشور، والموزع الموسيقي وميكس منسي، والمنتج المنفذ طارق الأحمدي.

ومن جابه يعمل حاليا المخرج حسن السيد على التحضيرات النهائية ومعاينة بعض مواقع التصوير استعدادا لتصوير مشاهد الأغنية خلال الأيام المقبلة، وتنتمي أغنية "ليه تملي" إلى نوعية الأغنيات المقسوم.

ويعد كليب "ليه تملي" التعاون الرابع الذي يجمع بين المطرب موسى والمخرج حسن السيد حيث تعاونا من قبل في كل من أغنية "تريند" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي توما، بالإضافة إلى أغنية "وضع تاني" من كلمات كل من الشاعران خالد شريف وعبد الرحمن عاصم، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي منسي، وميكس وماستر أمير محروس، وتوزيع ديجيتال فري ميوزك لنصر محروس، وأغنية "يا معدي" من كلمات و ألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.
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