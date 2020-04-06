موعد صرف منحة الـ 500 جنيه .. متحدث الرئاسة يرد.. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الأزمة الحالية عالمية وغير مسبوقة في العالم، مضيفا أن المدى الزمني لاحتوائها غير واضح.

وأضاف راضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، مساء اليوم الاثنين، أن حزمة الدعم التي أعلن عنها الرئيس من موازنة الدولة، لافتا إلى أن حزمة قرارات الحكومة تقوم على إستراتيجية استباقية ومساندة ومساعدة المتضررين والعمالة غير المنتظمة.





وتابع المتحدث، أن الرئيس قرر منحة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة، وهناك بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي والانتهاء من بناء 100 الف وحدة للعشوائيات، مؤكدا أن هذه النتيجة بعد عمل دؤوب خلال 4سنوات الماضية.





وأكمل أن القرارات الاقتصادية في عام 2016 هى السبب في تحقق هذا الأمر وأمور أخرى خلال الأزمة الحالية.







أما عن موعد المنحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، رد المتحدث، قائلا :"القرار نافذ واتخذه الرئيس والقرارات تنفيذها يكون سريعا ويتم المتابعة من الرئيس لها".



