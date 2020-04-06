طبيب متخصص يكشف عن تمرين مهم للتنفس لإسعاف المصاب بـ كورونا .. فيديو

نشر طبيب في مستشفى كوينز البريطانية فيديو عن تقنية التنفس التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض فيروس كورونا في حال الإصابة به.





وفي مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، شرح الدكتور سارفراز مونشي ، مسؤول الرعاية العاجلة ، أن زميلته سو إليوت، مديرة التمريض، تستخدم التقنيات بانتظام مع المرضى في وحدة العناية المركزة.





وقال الطبيب إن هذا الأسلوب أمر حيوي لمن يعانون من عدوى نشطة التأكد من حصولهم على كمية جيدة من الهواء في قاعدة رئتيهم، كما أنه يشجع الأشخاص غير المصابين على تجربتها أيضًا.





وأوضح الطبيب أن كل ما عليك فعله هو أن تأخذ خمسة أنفاس عميقة وأن تحبس كل نفس لمدة خمس ثوان في عملية شهيق وزفير





في الشهيق الأخير ، احبس أنفاسك لمدة خمس ثوان ، ثم أسعل بشكل كبير مع تغطية فمك ، ناصحين بالقيام بهذا الأمر لمدة دورتين.





وكشف الطبيب أنه لا دعي للقلق في حال الشعور بالدوار بعد الانتهاء من الدورة الأولى.









و قال إنه يجب أن تستلقي على وجهك على سريرك مع وسادة أمامك، وخلال العشر دقائق التالية ، خذ أنفاسًا أكثر عمقًا من المعتاد.





وأوضح أنه الاستلقاء على بطنك وليس ظهرك حيث الجلوس على الظهر تقطع المزيد من الممرات الهوائية الأصغر."



