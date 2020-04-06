فى الحجر المنزلي.. حيلة مذهلة لكبح شهيتك

شهيتك مفتوجه لتناول الطعام وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكنك اللجوء إلى المشروب التالى بمكونات طبيعية لسد الشهية.
مكونات المشروب:
ملعقة بذر كتان مطحون
نصف ملعقة سكر دايت
كوب ماء
طريقة التحضير:
في وعاء به كوب ماء على النار قومي بغلي بذر الكتان والقرفة والجنزبيل لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتصفيتها وتركها جانبًا سيساعدك هذا المشروب على سد الشهية وحرق أفضل للدهون.
والحصول على قوام مثالى إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
مكونات المشروب:
ملعقة بذر كتان مطحون
ملعقة من الجنزبيلرشة قرفة
نصف ملعقة سكر دايت
كوب ماء
طريقة التحضير:
في وعاء به كوب ماء على النار قومي بغلي بذر الكتان والقرفة والجنزبيل لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتصفيتها وتركها جانبًا سيساعدك هذا المشروب على سد الشهية وحرق أفضل للدهون.
يمكنك تناول المشروب التالى مرتين يوميا وستدهشين بالنتيجة وحرق أسرع للدهون