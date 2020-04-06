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مرأة

فى الحجر المنزلي.. حيلة مذهلة لكبح شهيتك

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
شهيتك مفتوجه لتناول الطعام وتخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكنك اللجوء إلى المشروب التالى بمكونات طبيعية لسد الشهية.

والحصول على قوام مثالى إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

مكونات المشروب:
ملعقة بذر كتان مطحون
ملعقة من الجنزبيل
رشة قرفة
نصف ملعقة سكر دايت
كوب ماء

طريقة التحضير:
في وعاء به كوب ماء على النار قومي بغلي بذر الكتان والقرفة والجنزبيل لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتصفيتها وتركها جانبًا سيساعدك هذا المشروب على سد الشهية وحرق أفضل للدهون.

يمكنك تناول المشروب التالى مرتين يوميا وستدهشين بالنتيجة  وحرق أسرع للدهون
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