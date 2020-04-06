فى الحجر المنزلي.. حيلة مذهلة لكبح شهيتك



والحصول على قوام مثالى إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

ملعقة من الجنزبيل







يمكنك تناول المشروب التالى مرتين يوميا وستدهشين بالنتيجة وحرق أسرع للدهون

مكونات المشروب:ملعقة بذر كتان مطحونرشة قرفةنصف ملعقة سكر دايتكوب ماءطريقة التحضير:في وعاء به كوب ماء على النار قومي بغلي بذر الكتان والقرفة والجنزبيل لمدة 5 دقائق، ثم قومي بتصفيتها وتركها جانبًا سيساعدك هذا المشروب على سد الشهية وحرق أفضل للدهون.