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أخبار البلد

فتاة قادمة من أمريكا تحكي جهود الحكومة في إجلائهم من نيويورك.. شاهد

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:41 م
المصريون القادمون
المصريون القادمون من أمريكا
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مصطفى كرم

حكت إحدى الفتيات العائدات من الولايات المتحدة الأمريكية تفاصيل إجلاء الحكومة لها مع عدد كبير من المواطنين من الولايات المتحدة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بها.

ونشرت القناة تفاصيل ما حدث معها بداية من تواجدها بالمطار بنيويورك حتى وصولها إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة الغردق التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

وأكدت الفتاة أن السلطات المصرية وفرت لهم جميع سبل الراحة والحماية الطبية اللازمة بدأ من دخولها المطار بنيويورك وحتى الآن بالحجر الصحي بتوقيع الكشف الطبي على جميع القادمين والإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بصحتهم.

وأضافت الفتاة أن السلطات المصرية وفرت لهم إقامة فندقية مميزة بدون أي مقابل مادي  مع استقبالهم بالورود وتوفير كافة احتياجاتهم من المستلزمات الطبية و الوقائية مع تقديم وجبات مميزة لجميع القادمين في موعدها.

وتابعت قائلة "الحكومة بتستخدم فلوس صندوق تحيا مصر علشان تدفع مصاريف العزل، إن شاء الله أنا و أتمنى من كل المصريين اللي كانوا على الطائرة القادرين أن نقوم برد الجميل و نتبرع للصندوق أول ما نوصل القاهرة بالسلامة حتى يتم استخدام هذه النقود لدعم الأشخاص الأكثر احتياجا".

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