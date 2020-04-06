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أخبار العالم

إسبانيا تعلن تراجع أعداد الوفيات بفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، تراجع أعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا.

وسجلت إسبانيا اليوم 637 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة فيما كانت ذروة الفيروس بتسجيل 950 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن عدد الذين تم شفاؤهم من الفيروس تجاوز 40 ألف شخص.

وقد توفي أكثر من 13 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس حتى الآن.

ويعيش السكان في حالة عزل صارم منذ ثلاثة أسابيع، ومددت هذه الإجراءات حتى نهاية إبريل.

وهناك 135 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد ، وهو أعلى عدد للإصابات في أوروبا، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع مؤخرا.

وتقول السلطات الإسبانية إنها ستقوم بتوسيع مجال عمليات الفحص لتشمل أشخاصا لا يعانون من أي اعراض.
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