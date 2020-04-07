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فيديوجراف.. 18 تكليفا من الرئيس السيسي للحكومة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:37 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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منار شعبان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم، الاثنين، برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وأصدر الرئيس السيسي مجموعة من التوجيهات رئاسية خلال الاجتماع والتي تعتبر ضمن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة. 

ونستعرض توجيهات الرئيس السيسي للحكومة من خلال الفيديوجراف التالي.

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