AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق إسرائيلي على دخول جونسون غرفة العناية المركزة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:27 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين "نصلي من أجل شفاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سريعا".

ووصف وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ دخول جونسون العناية المركزة بالقول: "صديق إسرائيل العزيز دخل إلى العناية المركزة".

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، لكنه لم يغب عن الوعي.

جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا أنه نقل إلى العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالته.

وعلى الفور هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونقله للعناية المركزة.

ونقل جونسون إلى المستشفى أمس الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا في الظهور لديه لمدة 10 أيام متواصلة.

وساءت حالة جونسون خلال فترة بعد الظهيرة، ونقل إلى العناية المركز بنصيحة من فريقه الطبي.

وكان جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه عند الضرورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نقله للمستشفى بسبب كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ بوريس جونسون

بعد تدهور حالته الصحية.. من يتولى مهام رئيس وزراء بريطانيا؟

بعد دخوله المستشفى.. هل يتنحى بوريس جونسون عن إدارة البلاد بسبب كورونا ؟

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يقود الحكومة من المستشفى

كيف يدير جونسون بريطانيا من المستشفى وما حقيقة إصابته بـ التهاب رئوي؟

تدهور صحة رئيس وزراء بريطانيا ونقله إلى العناية المركزة

ترشيحاتنا

أول تعليق إسرائيلي على دخول جونسون غرفة العناية المركزة

الصحة: وفاة 30% من المصابين بفيروس كورونا قبل وصولهم لـ المستشفيات

بشري سارة | قرار عاجل من الكاف بشأن كأس أمم افريقيا 2021 بالكاميرون

إعلامية: مفاجأة ستحدث فى إيطاليا الأيام المقبلة بعد زيارة هالة زايد

معندناش معتقلين.. تامر أمين مهاجما حمدين صباحي: أنت عندك أجندة.. فيديو

شاهد.. حالة اشتباه بـ كورونا في قرية محمد صلاح بالغربية.. ووالد اللاعب يتبرع بـ مستلزمات التعقيم.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد فى إطلالة جريئة من داخل حمام السباحة.. شاهد

بشعر مموج .. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالتها على السرير

طويل ولا قصير.. منة فضالي تغير لون شعرها للأسود