أول تعليق إسرائيلي على دخول جونسون غرفة العناية المركزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين "نصلي من أجل شفاء رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سريعا".





ووصف وسائل الإعلام الإسرائيلية نبأ دخول جونسون العناية المركزة بالقول: "صديق إسرائيل العزيز دخل إلى العناية المركزة".





وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قد تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، لكنه لم يغب عن الوعي.





جاء ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا أنه نقل إلى العناية المركزة في المستشفى بعد تدهور حالته.





وعلى الفور هبط الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ونقله للعناية المركزة.





ونقل جونسون إلى المستشفى أمس الأحد، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا في الظهور لديه لمدة 10 أيام متواصلة.





وساءت حالة جونسون خلال فترة بعد الظهيرة، ونقل إلى العناية المركز بنصيحة من فريقه الطبي.





وكان جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه عند الضرورة.