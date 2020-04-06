مرض نفسي ينهي حياة سيدة بسم فئران في الدقهلية







تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا يفيد بورود اشارة لمركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزى بوصول ناديه م م ٤٨ عاما ربة منزل ومقيمة الجمالية وتوفيت عقب وصولها نتيجه تناول ماده سامة.







وبسؤال كل من زوج المتوفاه ويدعى ادهم .م ا ٥١ عاما حداد ومقيم بذات العنوان وشقيقة المتوفاه ٥٠ عاما ربه منزل ومقيمة الجمالية قررا تناول المتوفاه مادة سامه ( سم فار ) بقصد الانتحار وذلك لكونها تعانى من مرض نفسى ولم يتهما احدا بالتسبب في وفاتها وتحرر محضر بالواقعة.





كانت مع بداية زواجها هادئة، تحب الحياة وتعيش فى هدوء تام، وبمرور الوقت بدأت مصاعب الحياة ومشاكلها فالمنزل يحتاج لاموال ومتطلبات عديدة، اضافة الى خلافات مع اهل زوجها، ومن هنا بدأت المشاكل وازداد شجارها مع زوجها وتركت المنزل اكثر من مرة ثم يتدخل الوسطاء لتعود ولكن دون فائده، عرضها زوجها على طبيب نفسى بعد ان تأزم الوضع واعطاها الطبيب دواء، وفى البدايه كانت تنام كثيرا ولا تفتعل مشكلات ولكن فى الآونه الاخيره اصبحت منعزلة وتغلق حجرتها عليها الى ان تخلصت من حياتها بتناول سم الفئران لترحل ومعها احزانها.