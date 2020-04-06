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تامر أمين بعد تضامن مصر مع حكومات وشعوب العالم لمواجهة كورونا: السيسي رئيسي وأفتخر

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:33 م
تامر أمين
تامر أمين
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على تضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حكومات وشعوب العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيسي وافتخر، وفي ظل الأزمة العالمية الطاحنة وكل دول العالم تتقاتل من أجل كمامات وجهاز تنفس يخرج علينا الرئيس السيسي للتضامن مع كل شعوب العالم والدول في مواجهة كورونا".

وأكمل تامر أمين:"  مصر دولة محدودة الإمكانات تفكر وتساعد وتمد يد العون إلى الدول الكبيرة مثل إيطاليا للحد من انتشار فيروس كورونا ومصر تقف مع غيرها من الدول وقت الأزمات".

وجه الإعلامي تامر أمين التحية والتقدير إلى وزارة الداخلية التي تنفذ إجراءات الدولة المصرية بحظر حركة المواطنين في الشوارع من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا .

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