تامر أمين بعد تضامن مصر مع حكومات وشعوب العالم لمواجهة كورونا: السيسي رئيسي وأفتخر

تضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حكومات وشعوب العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا. علق الإعلامي تامر أمين ، على





وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيسي وافتخر، وفي ظل الأزمة العالمية الطاحنة وكل دول العالم تتقاتل من أجل كمامات وجهاز تنفس يخرج علينا الرئيس السيسي للتضامن مع كل شعوب العالم والدول في مواجهة كورونا".





وأكمل تامر أمين:" مصر دولة محدودة الإمكانات تفكر وتساعد وتمد يد العون إلى الدول الكبيرة مثل إيطاليا للحد من انتشار فيروس كورونا ومصر تقف مع غيرها من الدول وقت الأزمات".





وجه الإعلامي تامر أمين التحية والتقدير إلى وزارة الداخلية التي تنفذ إجراءات الدولة المصرية بحظر حركة المواطنين في الشوارع من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا .



