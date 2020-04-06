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فن

فى أحدث ظهور لها .. ساندى تشعل السوشيال ميديا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة ساندى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

وظهرت ساندى بأطلالة كاجوال مرتدية جمبسوت جينز واعتمدت ساندى على الشهر المنسدل والمكياج البسيط لابراز الاطلالة 

وطرحت ساندى احدث البوماتها الغنائية والذى يحمل اسم "اتنين فى واحد" والذى يضم 8 اغنانى متنوعة 

وقالت المطربة ساندى، إن ألبومها الجديد يعكس شخصيتها، لافتًا إلى أن ألبومها الجديد سيضم ما بين الرومانسي والدراما  والهاوس، تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.
أن أغنية " على خشبة المسرح" تنفى شائعة اعتزالى، مشيرة إلى أنها كانت مقلة فى الأعمال ولكنها طرحت أغانى كثيرة جدًا سينجل فى تلك الفترة.
وتابعت أن أغنية " زى التمثال" تعكس علاقة الرجل بالمرأة من وجهة نظرها، مشيرة إلى أن الأغنية توجه رسالتها الخاصة للرجل، خاصة وأنها تعرضت لمواقف كثيرة فى حياتها تتماشى مع الاغنية حيث أن المرأة أصبح رجل البيت وهى التى تقوم على الإنفاق على المنزل.
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