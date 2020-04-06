موعد صرف الـ 500 جنيه منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتم تسجيل البيانات المتعلقة بالعمالة اليومية وغير المنتظمة بما فى ذلك رقم هواتفهم الخاصة، كما أنه سيتم إرسال رسائل لهم بموعد صرف الإعانات وأماكن صرف المنحة.





وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه اعتبارًا من يوم الأحد سيتم صرف المبالغ التى وجه بها الرئيس لعمال اليومية، وأن الأمر لن يكون مقتصرا على مكاتب البريد، ولكن ستكون هناك بعض فروع البنوك حتى لا يحدث تزاحم يضر بصحة المصريين، متابعا "نحن حريصون على صحة وكرامة المواطن".





وأشار الدكتور محمد سعفان، إلى أن الدولة مستهدفة، وأعداؤها خبراء فى ترويج الشائعات، مشيرًا إلى العمالة غير المنتظمة كانت تتلهف موعد صرف الإعانات الأمر الذى جعلهم يتدافعون أمام البنوك اليوم بعدما روج البعض شائعات متعلقة بموعد الصرف.





وقال وزير القوى العاملة إن عمال اليومية هم الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى، يولى اهتماما كبيرا بهم.‎