AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

موعد صرف الـ 500 جنيه منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:39 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتم تسجيل البيانات المتعلقة بالعمالة اليومية وغير المنتظمة بما فى ذلك رقم هواتفهم الخاصة، كما أنه سيتم إرسال رسائل لهم بموعد صرف الإعانات وأماكن صرف المنحة.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه اعتبارًا من يوم الأحد سيتم صرف المبالغ التى وجه بها الرئيس لعمال اليومية، وأن الأمر لن يكون مقتصرا على مكاتب البريد، ولكن ستكون هناك بعض فروع البنوك حتى لا يحدث تزاحم يضر بصحة المصريين، متابعا "نحن حريصون على صحة وكرامة المواطن".

وأشار الدكتور محمد سعفان، إلى أن الدولة مستهدفة، وأعداؤها خبراء فى ترويج الشائعات، مشيرًا إلى العمالة غير المنتظمة كانت تتلهف موعد صرف الإعانات الأمر الذى جعلهم يتدافعون أمام البنوك اليوم بعدما روج البعض شائعات متعلقة بموعد الصرف. 

وقال وزير القوى العاملة إن عمال اليومية هم الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى، يولى اهتماما كبيرا بهم.‎

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قانون عمل جديد يهتم بالعمالة المصرية.. فيديو

وزير القوى العاملة: صرف 500 جنيه منحة استثمارية للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

500 جنيه.. القوى العاملة: صرف المنحة الاستثنائية لـ 120 ألف عامل غير منتظم.. فيديو

القوى العاملة: تلقينا 100 ألف رسالة من العمالة غير المنتظمة

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

الطريق إلى الـ 500 جنيه.. في 4 خطوات اعرف إزاي تاخد دعم من القوى العاملة

ترشيحاتنا

إصابة أول حالة بـ كورونا في السويس بعد عودتها من معهد الأورام

كارثة في غزة ووزارة الصحة تستغيث بسبب فيروس كورونا

تمديد أسبوعين وخفض 10%.. إعلامي يفجر مفاجأة عن حظر التجول وأسعار الوقود.. فيديو

البابا تواضروس يوجه رسالة للمسيحيين عن غلق الكنائس .. ماذا قال

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

متحدث الرئاسة: متفائلون ومطمئنون بشأن أزمة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارين حداد فى إطلالة جريئة من داخل حمام السباحة.. شاهد

بشعر مموج .. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالتها على السرير

طويل ولا قصير.. منة فضالي تغير لون شعرها للأسود