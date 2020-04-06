ماذا قالت تيريزا ماي عن تدهور صحة جونسون ودخوله العناية المركزة

علقت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة على نقل بوريس جونسون رئيس الحكومة الحالي إلى العناية المركزة.
وقالت ماي في تغريدة على تويتر "قلبي وصلواتي مع جونسون وعائلته" الذي يواصل تلقي العلاج في المستشفى.
وأضافت "هذا الفيروس المروع لا يميز.. يمكن أن يصاب به أي شخص.. ويمكن لأي شخص أن ينقل العدوى".
واختتمت كلامها مطالبة المواطنين بالبقاء في المنزل حفاظا على صحتهم.
وفي وقت سابق ذكرت الحكومة أن جونسون تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، موضحة أنه منذ مساء الأحد ويخضع رئيس الوزراء للرعاية الطبية في مستشفى "سانت توماس" في العاصمة البريطانية لندن، في ظل استمرار معاناته من أعراض فيروس كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال.