وفاء عامر تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها .. فيديو

نفت الفنانة وفاء عامر، شائعة انفصالها عن زوجها التي تداولها البعض مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت وفاء عامر في حوارها في برنامج " its show time " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" جوازنا مستمر زي ما هو وجوازنا مفيهوش غبار".
وأضافت عامر:" هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا ألتفت إليها كثيرا، والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي".
وتابعت:" مهتمة حاليا بالعمل وابني فقط ، وابني يعشق التمثيل والإخراج ولا أرغب أن يكون مجال الفن هو عمله الأساسي، وسيكمل دراسته أولا".