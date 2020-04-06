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توك شو

وفاء عامر تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها .. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:42 م
وفاء عامر
وفاء عامر
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هاني حسين
نفت الفنانة وفاء عامر، شائعة انفصالها عن زوجها التي تداولها البعض مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقالت وفاء عامر في حوارها في برنامج "  its show time " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" جوازنا مستمر زي ما هو وجوازنا مفيهوش غبار".


وأضافت عامر:"  هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا ألتفت إليها كثيرا،  والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي".


وتابعت:"  مهتمة حاليا بالعمل وابني فقط ، وابني يعشق التمثيل والإخراج ولا أرغب أن يكون مجال الفن هو عمله الأساسي، وسيكمل دراسته أولا".
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