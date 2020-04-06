وفاء عامر تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها .. فيديو

نفت الفنانة وفاء عامر ، شائعة انفصالها عن زوجها التي تداولها البعض مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.









وقالت وفاء عامر في حوارها في برنامج " its show time " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" جوازنا مستمر زي ما هو وجوازنا مفيهوش غبار".









وأضافت عامر:" هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا ألتفت إليها كثيرا، والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي".







