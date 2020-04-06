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فن

بإطلالة كلاسيكية .. فيفي عبده تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 

وظهرت فيفيى عبده بإطلالة كلاسيكية حيث ارتدت فستانا باللون اللبنى المرصع بالورد البارز واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الجذاب لابراز الإطلالة.


ومن ناحية اخرى نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو مرتدية نظارة والقناع الواقي متبعة إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد. 


وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: "ياجماعه والله العظيم المرة دي خطر اوي بيعرض بني ادم للموت ما في سهولة.. يعني اسكوزمي بقا اقعد في البيت بقا.. وربنا يسترها علينا يارب
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