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برلمان

برلماني: قرار الحكومة ضد البناء العشوائي يستهدف مواجهة عديمي الضمير

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
قال النائب محمد عطية الفيومي، إن قرار الحكومة بالتعامل  بحسم مع البناء العشوائى وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية يستهدف مواجهة عديمي الضمير ومن يعتقدون ان انشغال الحكومة بمواجهة كورونا سيجعلها تغفل عن المخالفات.

وقال الفيومي في تصريحات خاصة إن"الدولة أرسلت رسالة للمجتمع  مفادها انها ستتصدى للمخالفات و ان من يخالف القانون ينتظر الجزاء داعيا الجميع  للتكاتف والالتزام بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

وأشاد "الفيومي" بجهود الدولة على مستوى المحليات والصحة والتعليم  موضحا ان الدولة تقوم بجهود كبيرة في كافة الملفات وتتخذ قرارات رغم ان الإمكانيات محدودة في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

و قال الفيومي إن إشكالية  الدولة الآن أن بعض الناس لا تعي خطورة الأزمة وهذا هو الخطر بعينه  ولابد من الالتزام حتى لا تدفع الدولة فواتير غالية من الأرواح والاقتصاد بسبب  التجمعات وبسبب مخالفة تعليمات الدولة.

كان د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اكد خلال اجتماع حكومى اليوم إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وأضاف: لا تتهاونوا مع أي مخالفة بناء، وعليكم الإزالة على الفور، مضيفًا في الوقت نفسه أنه لا يُمكن أن نسمح لأحد باستغلال هذه الظروف الصعبة، للتربح، وهذا التوجيه لكل المحافظين، ولمديري الأمن على مستوى الجمهورية.
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