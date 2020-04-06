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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:27 م
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، مستشفى السلام بورسعيد للوقوف على جودة الخدمة الطبية المقدمة ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، رافقة خلالها الدكتور احمد شفيق مدير المستشفي والدكتور محمد السباعي نائب مدير المستشفى.

وتابع محافظ بورسعيد  سير العمل داخل خيمة الكشف الأولى والموجودة بالبوابة الرئيسية للمستشفى، وذلك للكشف عن الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. وكذلك المرور على عدد من اقسام المستشفي والالتقاء باطقم الاطباء والتمريض.

وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المستشفى في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على حياة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وأشاد محافظ بورسعيد، بمجهود الأطقم الطبية "جيش مصر الأبيض" داخل المستشفى، الذين يعملون ليل نهار لعلاج المرضي، وتقديم أعلى خدمة طبية بجودة عالية.
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى السلام ويشيد بالأطقم الطبية
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