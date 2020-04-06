طبيبة بمستشفى إسنا: على المصريين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والبقاء في المنازل .. فيديو

أكدت الدكتورة فاطمة كرم، طبيبة بمستشفى إسنا، إن كافة العاملين فى المنظومة الطبية عرضوا حياتهم للخطر من أجل علاج المصابين، مشيرة إلى أنه يجب على المصريين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والمكوث فى المنازل.



وأضافت الدكتورة فاطمة كرم، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن احتفال زملائها بعيد ميلادها داخل المستشفى تنم عن حبهم الشديد لها، ومن قبيل تخفيف العبء والضغط النفسى الذى يقع على عاتق العاملين بالمنظومة الصحية.



وتابعت طبيبة بمستشفى اسنا أن زملائى عبروا عن حبهم الشديد لى فقاموا بتنظيم حفل عيد ميلاد لى، اتخذ خلاله كافة الضمانات اللازمة والإجراءات الوقائية.



وأشارت الدكتورة فاطمة إلى أن المستشفى نظم بعض الاحتفالات خلال الأيام الماضية من قبيل الدعم النفسى للعاملين فى المنظومة الطبية والمرضى معًا.



وقالت طبيبة بمستشفى إسنا أنه على المصريين الالتزام بالمنزل خلال الفترة التى تمر بها مصر الآن حرصًا على حياتهم وحياة المجتمع.