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أخبار العالم

شاهد.. كيف تفاعل المقيمون مع قرار تمديد الهوية بالسعودية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:33 م
خادم الحرمين
خادم الحرمين
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محمود نوفل
رفع عدد من المقيمين بالمملكة، شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و لولي عهده الأمين على التوجيهات الكريمة؛ بتمديد "هوية مقيم" آليًا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون أي مقابل مالي.


وتفصيلًا، جاء ذلك انطلاقًا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين ، المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19) ولتتطابق مع ما نُفذ مسبقًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.


وسطرت عائلة سودانية مقيمة عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على قطعة من القماش قاموا برفعها أمام منزلهم كتبوا عليها باللغة الإنجليزية "شكرًا للملك السامي ولولي العهد الأمين ولشعب المملكة العربية السعودية، تعجز الكلمات أن تصف الامتنان الذي يمتلك قلوبنا، ولأنك عاملت جميع المقيمين والمواطنين الذين يعيشون في المملكة على قدم المساواة، شكرًا لكم على هذا الأمن وهذا الأمان وهذه العناية، شكرًا لكم على كل الأعمال الشاقة والجهود المبذولة لتحقيق ذلك".


وثمّن المقيم علي عوض بشير القرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وجهودها المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، ما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله ومتابعته الدقيقة يحفظه الله للمحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين.


وقال "اليوم وصلتني رسالة من الجوازات تفيد بتجديد هوياتنا بدون دفع أي رسوم، هذا القرار قدم خدمة جليلة لشريحة كبيرة من المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية الكريمة"، داعيًا الله عز وجل أن يحمي ويحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمين وبلاد الحرمين الشريفين والعالم أجمع من كل شر ومكروه.
شاهد.. كيف تفاعل المقيمون مع قرار تمديد الهوية بالسعودية
شاهد.. كيف تفاعل المقيمون مع قرار تمديد الهوية بالسعودية
شاهد.. كيف تفاعل المقيمون مع قرار تمديد الهوية بالسعودية
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