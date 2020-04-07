المتهمون بخطف مقاول بالقاهرة: علمنا بثرائه فارتكبنا الواقعة وطلبنا 2 مليون جنيه فدية

لم ينكر المتهمون فى واقعة اختطاف صاحب شركة مقاولات ارتكابهم الحادث ، أدلوا باعترافات تفصيلية منذ تخطيطهم لارتكاب الواقعة وحتى ضبطهم ، حيث قرر المتهم الأول والذى يعمل مقاولا بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة نجله على دفع مبالغ مالية ٢ مليون جنيه نظير إطلاق سراحه .





وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه فى سبيل تنفيذ مخططى استعنت بالمتهمين الثانى والثالث لارتكاب الواقعة، تم ضبط أحدهما وبإرشاده تم ضبط مبلغ ٦٥ ألف جنيه من متحصلات الواقعة .





وقد أرشد المتهمان عن مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بمركز شرطة الصف بالجيزة، تم استهدافه وضبطه وبحوزته سيارة ملاكى "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" - مسدس صوت - 10 طلقات - مبلغ 135 ألف جنيه - 150 جرام لمخدر الهيروين .





واعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهمين المضبوطين، وأضاف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وكانت أجهزة الأمن قد نجحت فى كشف ملابسات واقعة اختطاف صاحب شركة مقاولات بالقاهرة ومطالبة نجله ب٢ مليون جنيه فدية، حيث نجحت القوات فى القبض على مرتكبى الواقعة ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من صاحب شركة مقاولات قرر بأنه اثناء سيره بسيارته بدائرة القسم متجهًا للشركة عمله بحلوان، فوجئ بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى استيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم وإصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة.

وقاموا بالإتصال بإبنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره ٢ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه، إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم وإتفق على دفع ٢٥٠ألف جنيه، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات/أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص مقاول، ونجل شقيقته "سائق" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبط المتهمان الأول والثانى.



