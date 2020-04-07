توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 7 /4/ 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء وفقا لما نشره خبيرة الأبراج ماغي فرح على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى .





برج الحمل :





مهنيًا: تستقطب بعض العروض والفرص المالية، إن الجوّ إيجابي ومناسب لبحث الشروط وتحسين الوضع الحالي

عاطفيًا: تقرر والشريك اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة خوفًا على انهيارها في أي لحظة،أما إذا كنت اعزب فهو يوم مناسب لايجاد الشريك

صحيًا: لا تتلف أعصابك وتنفعل بشدة بسبب أمور تافهة لا تستحق مجرد التوقف عندها





برج الثور:

مهنيًا: إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة وحاول تطوير نفسك والتكييف مع الجديد

عاطفيًا: قد يفاجئك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انك مطمئن البال وخفيف الظل

صحيًا: كن شديد الحرص والاهتمام بصحتك وقم بكل ما في وسعك لتبقى سليمًا معافى





برج الجوزاء:

مهنيًا:أحد الزملاء يبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار على المدى الطويل، ويرتاح بالك

عاطفيًا: يخفّ الوهج العاطفي و اذا كنت اعزب تدور الاتجاهات نحو علاقة غرامية في مجال عملك او في محيط مهنتك ابتداءً من الآن

صحيًا: الحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة





برج السرطان:

مهنيًا: انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، لا تصدّق الوعود الكاذبة ولا تجازف لا ماليًّا ولا تجاريًّا وحاول التفكير فى جميع المشاريع قبل التنفيذ

عاطفيًا: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية على العلاقة بينكما

صحيًا: تتعدّد المشاريع الترفيهية المعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاختر ما يناسبك









برج الاسد:

مهنيًا: قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة ثق بنفسك وقدراتك وسوف تصل الى حل جميع مشاكلك

عاطفيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، وحاول النهوض مجددًا، الأسلحة اللازمة بين يديك

صحيًا: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي





برج العذراء:

مهنيًا: قد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة، وهذا يزيد من حماستك ويدفعك الى التركيز على مشروع مهم

عاطفيًا: تحاول تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكنّ هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات ينصحك الفلك بالصراحة و الهدوء حتى كسر جليد الخلافات

صحيًا: عدم حصولك على النتائج المرجوّة من الحمية يولّد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة





:برج الميزان

مهنيًا: تعيش ارتباكًا وتأجيلًا ربما بعض المواعيد، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح

عاطفيًا: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات الأليمة قد يسبب لك المتاعب، فلا تدع نفسك أسيرًا له

صحيا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك ارهاقًا واضحًا، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل









برج العقرب:

مهنيًا: أنت تحسد كل شخص ناجح، وهذا ليس من عاداتك، إذا كان الظرف يعاكسك، فالحل ليس بمعاداة الآخرين والتهجم عليهم وتمنّي الشر لهم

عاطفيًا: العون الذي حظيت به من الشريك أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله

صحيًا: نم باكرًا وقم باكرًا، وخصص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية





برج القوس:

مهنيًا: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية بعض الشيء، ابتعد عن الأجواء المشحونة بالانفعالات السلبية

عاطفيًا: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعًا

صحيًا: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تمامًا مما أصابك أخيرًا





برج الجدي :

مهنيًا: تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل

عاطفيًا: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك لتحافظ عليه، وإلا فقدت ثقته وفقدته

صحيًا: قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك





برج الدلو:

مهنيًا: تتفاعل على نحو مُرضٍ مع محيطك المهني ، ويحمل اليك هذا اليوم انفتاحًا على مجالات جديدة قد تكون السبيل لكي تصل الى ما تريد

عاطفيًا: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول مع الشريك

صحيًا: تعرف كيف تلجأ إلى أساليبك المقنعة لحث الآخرين على مجاراتك في نشاطاتك المتعددة والمفيدة للصحة









برج الحوت:

مهنيًا: تكون على استعداد لمواجهة أي طارئ، هذا الظرف الصعب يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول الناجعة

عاطفيًا: إهمال الشريك سيكون مكلفًا جدًا، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان، وأن تكسب حبه ورضاه