AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وفاء عامر عن الراحل فاروق الفيشاوي: كان حظه قليل في كل حاجة.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:00 ص
وفاء عامر
وفاء عامر
Advertisements
هاني حسين
تحدثت الفنانة وفاء عامر، عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلة:"  كان حظه قليل في كل حاجة".

وقالت وفاء عامر في حوارها في برنامج " its show time " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  وحشتنا ووحشنا خفة ظلك وإحساسك بالغلابة  وحشنا حبك للزمالك ودفاعك  المستميت عنهم".

ونفت وفاء عامر، شائعة انفصالها عن زوجها التي تداولها البعض مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وفاء عامر، :" جوازنا مستمر زي ما هو وجوازنا مفيهوش غبار".

وأضافت وفاء عامر:"  هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا التفت إليها كثيرة،  والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي".

وتابعت وفاء عامر:"  مهتمة حاليا بالعمل وابني فقط ، وابني يعشق التمثيل والإخراج ولا أرغب أن يكون مجال الفن هو عمله الأساسي، وسيكمل دراسته أولا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تطلب الدعاء لـ فاروق الفيشاوي في ذكرى ميلاده.. شاهد

موجز السوشيال ميديا .. حمادة هلال يستفز الجمهور.. ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لـ منى فاروق

بعد نجاح الأخ الكبير.. محمد رجب يشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

الله يرحمه.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بصور مقتنيات حماها

موجز السوشيال ميديا .. محمد فضل يقبل تحدى حسام غالى من أجل مقاومة كورونا.. نجل وفاء عامر يفاجئها في عيد الأم

بالابيض والأسود .. زوجة أحمد الفيشاوى تعاود إشعال السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

طيب يحذر من ارتداء القفازات الطبية لهذا السبب .. فيديو

أخبار النادي الأهلي | الكاف يستفز الأحمر.. مجلس الإدارة يهاجم مجدي عبدالغني وإبراهيم سعيد

تعرف على فوائد الكورونا للسيدات مع رضوى الشربيني

التهاب رئوي وكورونا .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة منصور الجمال

لماذا لا تنتشر كورونا فى أفريقيا .. اعرف السبب

حارس الأهلي السابق: كريم شحاتة أجبرني على التصريح بأني زملكاوي..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

بإطلالة غير تقليدية.. بسمة تبهر متابعيها بـ لوك جديد