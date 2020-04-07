وفاء عامر عن الراحل فاروق الفيشاوي: كان حظه قليل في كل حاجة.. فيديو

تحدثت الفنانة وفاء عامر ، عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلة:" كان حظه قليل في كل حاجة".





وقالت وفاء عامر في حوارها في برنامج " its show time " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" وحشتنا ووحشنا خفة ظلك وإحساسك بالغلابة وحشنا حبك للزمالك ودفاعك المستميت عنهم".





ونفت وفاء عامر، شائعة انفصالها عن زوجها التي تداولها البعض مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت وفاء عامر، :" جوازنا مستمر زي ما هو وجوازنا مفيهوش غبار".





وأضافت وفاء عامر:" هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا ولا التفت إليها كثيرة، والدولة ومؤسساتها تعاني من حروب السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي".





وتابعت وفاء عامر:" مهتمة حاليا بالعمل وابني فقط ، وابني يعشق التمثيل والإخراج ولا أرغب أن يكون مجال الفن هو عمله الأساسي، وسيكمل دراسته أولا".