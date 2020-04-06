ابن سيدة توفيت بكورونا فى الإسكندرية: حملت أمي دون ارتداء أدوات وقاية..فيديو

وتابع: لم أتخل عن والدتى ومنه لله اللى قال كدا"، مؤكدا أن من حمل نعش والدته معه ضابط وطبيب و3 جنود وشقيقه.



وأشار أحمد صبحى إلى أنه لم يحدث أنه رفص استلام جثمان والدته، وطالب مدير عام الشركة التي يعمل بها أن يوفر له سيارة إسعاف، لكن نظرًا للحظر لم يتمكن.



وقال ذهبت إلى المستشفى وأخذنا الجثمان..يوجد فيديوهات وأنا أحمل أمى دون أن أرتدى حتى الكمامة".

أكد أحمد صبحى ابن السيدة أمينة التى توفيت بسبب كورونا فى الإسكندرية، أنه لا صحة لما تردد حول رفضه هو وأسرته استلام جثمان والدته بعدما توفيت فى المستشفى، مؤكدا وجود فيديوهات تظهره وهو يحمل نعش والدته دون أى إجراءات السلامة من شدة حبه لها.وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عندما اتصلت إدارة المستشفى به كان فى وقت الحظر الساعة 12 صباحًا، وحاولت الحصول على سيارة إسعاف من أجل جلب والدتى لدفنها بمدافن العائلة ولم أستغرق وقتا طويلا.