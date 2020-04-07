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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020‎

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:00 ص
ذهب
ذهب
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أحمد علام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 707 جنيهات، بعد أن كان يسجل 704 جنيهات،  لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

 

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم،الثلاثاء 707 جنيهات للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

 

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 808 جنيهات إلى 813 جنيها  .

 

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 741 جنيها إلى 745 جنيها

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  606 جنيهات إلى 609 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 471 جنيها إلى 474  جنيها .

 

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 5656 جنيها إلى 5688 ، يزن 8 جرامات

.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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