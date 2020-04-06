AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد وفاة سيدة بـ كورونا.. المستشفى الجامعي بأسوان: إغلاق العناية المركزة والطوارئ 24 ساعة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه تم استقبال سيدة بالمستشفى الجامعي بأسوان على أنها في غيبوبة سكر، وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بقسم الباطنة، ولكن عند الكشف عليها تم التأكد من أنها مصابة بفيروس كورونا لذا تم نقلها إلى مستشفي العزل لكنها توفيت هناك.

وأضاف "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية مصر الأولي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث إجراء عزل ٣٩ طبيبا ومن طاقم التمريض الذين تعاملوا مع المريضة للقضاء على حالة الهلع التي أصابتهم بسبب وفاة تلك السيدة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أنه تم إغلاق العناية المركزة وقسم الاستقبال لمدة ٢٤ ساعة من أجل تعقيمها، حماية للأطباء والمرضى الذين تم استقبالهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة أسوان تطلق سلسلة ندوات توعوية للتعريف بفيروس كورونا..صور

جولة للمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة لمتابعة خطط التعامل مع كورونا

لمواجهة فيرس كورونا .. جامعة أسوان تنفذ إجراءات تعقيم ورش كلياتها .. صور

محافظ دمياط تستعين بأطباء الأزهر لتشغيل العناية المركزة بمستشفى الصدر والحميات

حقيقة وجود حالات كورونا بالمستشفى الجامعي في أسوان

جامعة أسوان تستكمل خطتها لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والرش لكلياتها ووسائل النقل بها.. صور

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يوجه رسالة للمسيحيين عن غلق الكنائس .. ماذا قال

خبير اقتصادي يكشف سر تقديم مصر مساعدات لإيطاليا لمواجهة كورونا

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

الفيفا يحسم مصير الموسم الجارى خلال ٢٤ ساعة

كورونا يقضي على إنجلترا.. إغلاق كامل لمدة 6 شهور وتوقعات بإصابة الملايين

تأجيل وإلغاء فاتورة الكهرباء.. متحدث الوزارة يرد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق ضخم يلتهم آلاف السيارات فى موقف بمطار فلوريدا.. فيديو وصور

دارين حداد فى إطلالة جريئة من داخل حمام السباحة.. شاهد

بشعر مموج .. صبا مبارك تثير الجدل بإطلالتها على السرير