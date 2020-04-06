بعد وفاة سيدة بـ كورونا.. المستشفى الجامعي بأسوان: إغلاق العناية المركزة والطوارئ 24 ساعة

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه تم استقبال سيدة بالمستشفى الجامعي بأسوان على أنها في غيبوبة سكر، وتم نقلها إلى الرعاية المركزة بقسم الباطنة، ولكن عند الكشف عليها تم التأكد من أنها مصابة بفيروس كورونا لذا تم نقلها إلى مستشفي العزل لكنها توفيت هناك.





وأضاف "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر فضائية مصر الأولي، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث إجراء عزل ٣٩ طبيبا ومن طاقم التمريض الذين تعاملوا مع المريضة للقضاء على حالة الهلع التي أصابتهم بسبب وفاة تلك السيدة إثر إصابتها بفيروس كورونا.





وأوضح رئيس جامعة أسوان أنه تم إغلاق العناية المركزة وقسم الاستقبال لمدة ٢٤ ساعة من أجل تعقيمها، حماية للأطباء والمرضى الذين تم استقبالهم.