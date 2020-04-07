حصول مجلة مركز تعليم الكبار على الترقيم الدولي الموحد ISSN

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس أن استمرارًا لجهود المركز في الارتقاء بمستوى النشر العلمي، فقد حصلت مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها المركز على الترقيم الدولي الموحد ISSN (International Standard Serial Number)
من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "المركز القومي لترقيم الدوريات".
وأضاف الدكتور إسلام أن المركز يقوم حاليآ بتجهيز الأعداد_24_25_26_27 من المجلة في ثوبها الجديد خلال الأيام القادمة
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الجدير بالذكر انه في إطار ما تقوم به جامعة عين شمس من جهود مجتمعية للمشاركة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع؛ قرر مجلس الجامعة برئاسة أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة وبحضور أ.د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منح الطلاب الحوافز التالية:
١. منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (٢٥٠) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (٥٠) جنيهًا من الجامعة.
٢. قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له.