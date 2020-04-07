حصول مجلة مركز تعليم الكبار على الترقيم الدولي الموحد ISSN

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس أن استمرارًا لجهود المركز في الارتقاء بمستوى النشر العلمي، فقد حصلت مجلة آفاق جديدة في تعليم الكبار التي يصدرها المركز على الترقيم الدولي الموحد ISSN (International Standard Serial Number)

من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا "المركز القومي لترقيم الدوريات".





وأضاف الدكتور إسلام أن المركز يقوم حاليآ بتجهيز الأعداد_24_25_26_27 من المجلة في ثوبها الجديد خلال الأيام القادمة



