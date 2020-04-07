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سيارات

أودي تقدم 5 ملايين يورو دعما لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة أودي لصناعة السيارات، مساهمتها لدعم المؤسسات الطبية والاجتماعية في مقراتها الإقليمية، عبر توفير مساعدات إنسانية على الصعيد المحلي والدولي.


ورصدت الشركة، خمسة ملايين يورو، مساعدة طارئة لمواجهة الوباء.


وأطلقت هذه الحزمة من المساعدات من قبل مجلس إدارة مجموعة "أودي" ومجلس الأعمال في "إنغولشتات ونيكارسولم".

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يجري حاليًا إرسال الدفعة الرئيسية الأولى من التبرعات النقدية، ففي يوم الاثنين 30 مارس قدمت مجموعة أودي مبلغًا قدره 600 ألف يورو إلى المشافي في مقراتها الرئيسية إنغولشتات ونيكارسولم، حيث تشكل هذه الدفعة جزءًا من المبلغ الأساسي وقدره 5 ملايين يورو.


وفي إنغولشتات أطلقت أودي تحدي "السباق المحلي - أسبوع من أجل إنغولشتات". 


وبدأ التحدي عبر مركز التشغيل الرقمي في منطقة إنغولشتات وشركة "آي إف جي إنغولشتات"، حيث أتيحت للمشاركين فرصة عرض أفكارهم عبر الإنترنت في الفترة بين 1 و7 أبريل لتمكين مدينة إنغلوشتات من مواجهة الأزمة والخروج منها بأفضل حال.


وتساهم فروع مجموعة أودي في مختلف أنحاء العالم في دعم السكان المحليين في المناطق التي تتواجد فيها من خلال العديد من الإجراءات ومنها توفير المعدات الطبية من خلال فروع شركة أودي في بروكسل والصين على سبيل المثال. 


كما سيتبرع فرع شركة أودي في هنغاريا بمبلغ مالي إلى مستشفى "غيور".

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