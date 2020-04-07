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توك شو

قبل كورونا.. خبير: خطوات الإصلاح أعدت الاقتصاد المصري لتحمل الصدمات.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:02 ص
الاقتصاد المصرى
الاقتصاد المصرى
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إبراهيم القادري
قال محمد نجم المحلل الاقتصادى ، إن ما قامت به مصر من خطوات الإصلاح الاقتصادى كان الهدف منه هو تجهيز الاقتصاد المصرى لتحمل أى صدمات محتملة، كما أننا لم نكن نعلم أنه سيكون هناك وباء، ولكن كان الهدف من الإصلاح هو رفع قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات .

وأضاف محمد نجم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن مؤشر الاحتياطي النقدى المصرى خلال آخر 10 سنوات تلقى صدمة قوية بعد سنه 2011، ويؤكد على هذا انه في عام 2014 انخفض الاحتياطي الي اقل من 17 مليار دولار، وهذا لم يكن يكفي لاستيراد احتياجاتنا من الخارج لأكثر من شهرين ونصف الشهر.

وأوضح محمد نجم ، أن صلابة الاقتصاد المصرى تحسنت جدا وتؤكد جميع المؤسسات على هذا، ولكن ليس هناك اقتصاد في العالم من الممكن ان يتحمل الي الابد .

وتابع محمد نجم ، أن مصر الآن بها احتياطي نقدي جيد جدا، ولديها اكتفاء ذاتي من عدد كبير من السلع ولكن يجب علينا اخذ الاجراءات الوقائية اللازمة وذلك لعدم توقف العمل والانتاج ويجب الوصول الي اكبر قدرة ممكنة لتشغيل الاقتصاد  .

واكمل محمد نجم ، أن العالم خسر 93 مليار دولار في قطاع الطيران العالمي، ومنطقة الشرق الأوسط خسرت 24 مليارا، ومصر خسرت 1 مليار دولار وفقا لاتحاد النقل الجوي.
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