والدة الطفلة ليمار توجه رسائل هامة للمصريين بشأن كورونا..فيديو

أعربت هبة النشار والدة الطفلة ليمار عن سعادتها تجاه المفاجأة التي أعدها لها أطباء وطاقم التمريض بمستشفى الحجر الصحى بالإسكندرية، الذين احتفلوا بعيد ميلاد ابنتها التاسع.



وأضافت النشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية أن العائلة جميعها داخل الحجر الصحى، وشقيقتى تعمل ممرضة وهى التى نقلت لنا العدوى أنا وابنتى ووالدى ووالدتى.



وتابعت والدة الطفلة ليمار أن العاملين بالمستشفى هم من رتبوا وفكروا لهذه الفكرة وتعد لفتة إنسانية.



وأشارت والدة الطفلة ليمار الى أن العاملين فى المنظمة الطبية يبذلون مجهودًا كبيرًا من أجل تقديم خدمة جيدة للمرضى وإنقاذ المصريين من الفيروس القاتل.



ووجهت والدة الطفلة ليمار رسائل للمصريين وقدمت لهم نصيحة قائلة:"نصيحتى للمصريين اقعدوا فى البيت لأن الموضوع صعب وربنا ما يكتبه على حد وربنا يعدى الأزمة على خير ".