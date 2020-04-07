نواب لجنة السياحة للرئيس السيسي: شكرا على القرارات المستهدفة للمواطن ودعم القطاع

الإدريسي: الرئيس حريص على عدم تسريح العاملين بالقطاع السياحي

محمد عبده : القرارات التى اتخذها الرئيس اليوم ستساهم فى تعويض العاملين بقطاع السياحة





دائما نري الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ قرارات مصيرية ويدير الأزمة باحترافية عالية ويتابع الأحداث لحظة بلحظة ، وقد لاقت قراراته اليوم استحسانا كبيرا لدى أعضاء مجلس النواب بالنسبة للقرارت الخاصة بقطاع السياحة والطيران.





وقال النائب الدكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، إن القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، تجاه قطاع السياحة والطيران تؤكد أن الرئيس حريص على صحة وحياة المواطن المصري أكثر ومن أي شيء أخر .





وتابع عضو لجنة السياحة فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا لسنا وحدنا من نعاني من مشكله "كورونا " العالم كله يعانى ويقاسي ويجب على العاملين فى السياحة أن يتقبلوا هذا الأمر ، ويعتبر قطاع السياحة هو القاطرة التى تعمل على إزدهار وإنتعاش الاقتصاد المصري ولكن فى هذه اللحظة من الواجب الحفاظ على حياة الانسان.





وتابع عبدة ، أن قرار توقف الطيران بسبب أن معظم حالات الكورونا فى مصر معظمها جاء من الخارج فكان لابد على المسؤلين القيام بوقف الطيران من وإلى مصر فى الوقت الراهن .





وقدم النائب، الشكر، للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراراته إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر ، إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.





واستطرد قائلا: لانهم يعانوا أكثر من غيرهم ونتمنى أن تزول الغمة وتعود السياحة أكثر مما كانت وأفضل وسيتعافي العاملون فى المجال السياحي بعد ذلك وعلينا أن نصبر ليس وقت طويل ، ومن المتوقع أن ننتظر 7 أسابيع فقط وستعود السياحة لما كانت عليه، ولقد صبرنا 7 سنوات من قبل عقب 25 يناير، وهذه القرارات التى إتخذها الرئيس اليوم ستساهم فى تعويض العاملين بقطاع السياحة.





وقال النائب احمد الإدريسي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، أن إجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة، أمس، واتخاذه عددا من القررات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة ومنها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير ستصب فى صالح المستثمر المصري والأجنبي





وتابع الإدريسي فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس حريص على عدم تسريح العاملين فى القطاع السياحي والرئيس إهتم بالمواطن أكثر من المنشآت والمؤسسات وقرراته ستعمل على انتعاش القطاع السياحي مرة أخري حيث أعادت لنا الأمل، وأن الوباء على وشك الإتهاء وستعود السياحة كما كانت.





وأضاف الإدريسي ، أن قرارات الرئيس تؤكد على استجابته لمطالب القطاع السياحي حيث طالبنا بذلك كثير من قبل ، والرئيس نادي بضرورة تفعيل البنية الأساسية فى هذه الفترة وهذا مؤشر يؤكد أن الخير قادم لمصر وإستعدو للمرحلة المقبلة .





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه، اليوم الإثنين، بـ 18 تكليفا رئاسيا:





- استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي





- إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.





- إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.





- البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية.





- رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.





- توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين.





- دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.





- سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر.





- تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.





- قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.





- الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي.





- الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.





- حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة.





- تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري.





- تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر.





- عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.





- تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.





- تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.



