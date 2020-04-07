مستثمرون وسياحيون: قرارات الرئيس السيسي تعود بالنفع على القطاع

قرارات رئاسية نافذة و ناجزة لتكون طوق النجاة الذي ينتشل القطاع السياحي المصري من عثرته أمام تداعيات فيروس كورونا على حركة السفر و السياحة .









وصف العديد من المستثمرين و رجال أعمال السياحة و المسؤولين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع بأنها أثلجت صدورهم وحافظت على العمالة و الاستثمار و الثروة الفندقية لتكون ممر العبور أمام العثرات المالية المرتقبة .









وفى إطار ذلك نسرد آراء أهل السياحة والعاملين بها حول تأثير قرارات الرئيس على القطاع فى السطور القادمة .









قال تامر فايز عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم تؤكد دعم الدولة المباشر لقطاع السياحة لتدفع باستمرار القطاع وعدم إرهاقه من تبعات أزمة فيروس كورونا .









«حققت المعادلة الصعبة»









أكد تامر فايز فى تصريح لـ" صدى البلد " ان قرارات الرئيس حققت معادلة متزنة تحقق مصلحة المستثمرين من أصحاب المنشآت السياحية والفندقية و الحفاظ على العمالة السياحية المدربة بالإضافة إلى عدم تضرر الاستثمارات القائمة من إصقالها بالمديونيات نتيجة توقف النشاط السياحي.









«216 فندقا»









أشار عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية إلى ضرورة النظر لقرابة ٢١٦ فندقا سياحيا تستخدم مولدات الكهرباء عبر " الجاز أو السولار " منوها بضرورة الأخذ فى الاعتبار دعم الطاقة لهم لتكون منظومة الدعم منصفة مع نظرائهم الذين يستخدمون الطاقة الكهربائية بشكل مباشر .









ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي والحكومة على قرارات ساعدت القطاع فى التصدي لتداعيات أزمة فيروس كورونا.









قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن قرارات الرئيس السيسي لدعم القطاع السياحى تؤكد مساندة الدولة بقوة فى أزمة غير محددة المدة.









«حائط صد ضد كورونا»









أوضح وهبة لـ " صدى البلد " أن قرارات الرئيس السيسي حائط صد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحى خلال المرحلة الراهنة حتى بعد انتهائها سيكون هناك آثار إيجابية نتيجة تماسك المنظومة.









استكمل أن قرارات الرئيس ساعدتنا على التمسك بالعمالة السياحية والحفاظ عليها حتى لا يقع الضرر على الأسر المصرية نتيجة الركود السياحى.









«24 ساعة ديليفري »









طالب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية بضرورة السماح بعمل الديليفري "خدمة توصيل" المطاعم مفتوحة على مدار ٢٤ ساعة ليكون هناك دخل يستطيع منه أصحاب المطاعم تغطية مصروفاتهم من مرتبات .









«قرارات ناجزة»









وصف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم و جنوب سيناء، قرارات الرئيس السيسي اليوم لمساندة القطاع السياحى بالناجزة والنافذة والقوية فى توقيتها .









أكد عبداللطيف لـ"صدى البلد" أن قرار الرئيس بدعم السياحيين طوق النجاة للقطاع بالكامل الذى يعمل به قرابة 16 مليون عمالة مباشرة و غير مباشرة فى قطاع هام يصنف بأنه ثروة اقتصادية ضخمة تقدر قيمتها بـ المليارات حيث تضم فنادق ومنشآت سياحية .









أشاد عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم و جنوب سيناء بتوجيه الرئيس السيسي لـ البنك المركزى بمساندة المنشآت الفندقية و السياحية خلال فترة الازمات والتوقف التى نمر بها حفاظا على العمالة و المنشأة السياحية .









وحول الموقف المالى لـ الفنادق السياحية أفاد بأن تعاملاتنا المالية متوقفة مع شركائنا فى الخارج حاليا لارتباك المشهد خاصة أنه تم إيقاف الرحلات و إجلاء السائحين بشكل عاجل و سريع، مطالبا في التوقيت الراهن بتكاتف الجميع يدا واحدة لانقاذ قطاع كبير من ابناء الشعب المصرى .









أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية بيانا عاجلا أعرب فيه مجلس إدارته عن خالص الامتنان و الشكر و التقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة و الآثار ومحافظ البنك المركزي، و وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، على ما اسفر عنه اجتماع الرئيس من قرارات مساندة لصناعة السياحة لتخطي الأزمة الحالية.









وقال احمد الوصيف رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية: "إن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية أثلجت صدور كافة العاملين و المستثمرين بالقطاع و تبرهن على الاهتمام الكبير الذي يوليه و الحكومة بهذه الصناعة الواعدة و بالعاملين و بالأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة".









«أزمة غير مسبوقة»









وأضاف الوصيف: "أنه على الرغم من الأزمات المتعددة التي مرت بها السياحة المصرية الا ان الأزمة الحالية هي أزمة عالمية غير مسبوقة نظرا لتوقف حركة السياحة و السفر من كافة الأسواق المصدرة للسياحة و أن التحديات التي ستواجه هذا القطاع و ما قد يترتب عليها لاقت تفهما عميقا وواضحا من القيادة السياسية".









وقال الوصيف: "أتقدم ايضا بخالص التقدير للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لسعة صدره و تفهمه للمتطلبات العاجلة للقطاع في هذه الاوقات الحرجة كما لا يفوتني أن أتوجه بشكر خاص للدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار على المجهود الكبير الذي بذله منذ بداية الأزمة و اللقاءات الممتدة التي استمع الينا خلالها".









«ملتزمون بالحفاظ على العمالة»









وأضاف الوصيف: "أن القطاع ملتزم بالحفاظ على العمالة المدربة و الماهرة التي تعد العماد الأساسي لهذه الصناعة الخدمية التصديرية و نتعهد لمصر قيادة و حكومة و شعبا ببذل اقصى جهد لعودتنا سريعا على رأس الخريطة السياحية العالمية فور انتهاء الازمة الحالية و قيام السياحة بدورها الهام في المساهمة في انتعاش الاقتصاد القومي و الرخاء باذن الله".









يذكر أن الرئيس السيسى استعرض تداعيات أزمة فيروس كورونا من الناحية الاقتصادية وأصدر تكليفا للحكومة بالتالى :









استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي





إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر





إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير





توجيه البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية





رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية





توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين





دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية عن قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة





سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر





تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر





قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة





الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي





الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة





حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة





تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري





تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر





عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة





تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد





تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير



