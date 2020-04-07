الداخلية فى يوم.. القبض على بلطجية ميدان تريومف بـ مصر الجديدة.. إحباط محاولة تهريب 1636 طربة حشيش داخل حاوية قادمة من دولة عربية

-ضبط موظف بحوزته 18 طربة حشيش قبل ترويجها فى قنا

-مستغلين أزمة كورونا..ضبط تجار حجبوا سلعا عن أهالى القاهرة





ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على مجموعة من البلطجية بمنطقة مصر الجديدة عقب نشوب مشاجرة بينهم بميدان تريومف وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





كانت الاجهزة الامنية رصدت منشورا يتم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تحت عنوان " بلطجية مصر الجديدة - ميدان تريومف"متضمنًا قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتشاجر فيما بينهم باستخدام الأسلحة البيضاء.









تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكبى الواقعة وضبطهم (ثلاثة من العناصر الإجرامية لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





فيما تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط موظف بحوزته 18 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز دشنا والوقف.





تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط بسيونى.م.ط " موظف" بحوزته 18 طربة حشيش تزن 2 كيلوجرام ونصف ، أثناء استقلاله سيارته الخاصة بمدخل معدية دشنا.





وتبين أن قسم مكافحة المخدرات برئاسة العقيد فهد الهوارى، تلقى معلومات عن اعتزام المتهم المذكور ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بدائرة مركز دشنا والوقف، فتم إعداد الأكمنة اللازمة، بعد تقنين الإجراءات القانونية، وتم ضبط المتهم أثناء استقلاله سيارته الخاصة قبل دخوله معدية دشنا للانتقال إلى مركز الوقف وبتفتيش السيارة عثر على المضبوطات المذكورة.





أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.





فيما نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب 1636 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن إحدى السفن بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.









وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، وصول حاوية على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي "تفاح" ، مشحونة إلى البلاد بمعرفة (شخصين– "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة") ، وبداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ، تم تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المشار إليها.. حيث أسفرت أعمالها عن ضبط (1636 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 360 كيلو جراما)، تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (13,088,000– ثلاثة عشر مليونا وثمانية وثمانين ألف جنيه تقريبًا).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط القائمين على محاولة التهريب.





واستمرارا لجهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات بعض التجار استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وقد أسفرت تلك الحملات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة عن ضبط مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة قصر النيل لحجبه عن التداول كمية قدرها (8755 قطعة وجهاز "مستلزمات طبية" - عبارة عن 5000 قطعة "جوانتى" – 1000 قطعة سرنجة - 2500 كمامة – 250 شريط سكر – 5 جهاز قياس ضغط الدم) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .





كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (15,650 طن سلع غذائية – عبارة عن 4 أطنان "أرز أبيض" – 1،400 طن "مكرونة" – 6,500 طن "دقيق فاخر" – 3،750 طن "فول") معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية متنوعة مجهولة المصدر لطرحها للبيع للجمهور ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







