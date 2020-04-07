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رياضة

محسن صلاح: النحاس صاحب مبادرة تخفيض الرواتب في المقاولون العرب.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:49 ص
محسن صلاح رئيس المقاولون
محسن صلاح رئيس المقاولون العرب
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حسن العمدة
قال محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، إن عماد النحاس هو صاحب مبادرة تخفيض الرواتب داخل الفريق الأول للكرة، بسبب تعليق النشاط الرياضى.

وأضاف محسن صلاح، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن مجلس إدارة النادي لم يصدر قرارًا رسميًا بتخفيض مرتبات اللاعبين والجهاز الفني 50% بسبب تعليق النشاط الرياضي، وإنما الجهاز الفني واللاعبين بادرا باتخاذ القرار بسبب الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا".

ووجه محسن صلاح، على توجيه الشكر اللاعبين والجهاز الفني، على قرارهم، الذي أكد أننا أسرة واحدة داخل المقاولون العرب.

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