غلق 12 محلا تجاريا وملعب كرة قدم بكفر الدوار لمخالفتهم قرارات الحكومة

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، بغلق وتشميع 12 محل وملعب كرة قدم لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة إدارة الاشغالات وشرطة المرافق ، قادها على ابو مطير - نائب رئيس المدينة، للمرور على المحلات التجارية بنطاق قريتي زُهرة والبسلقون، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



