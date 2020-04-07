بعد تكليفاته للحكومة بوضع أولويات لدعم السياحة والصادرات.. خبراء يثمنون إجراءات الرئيس للسيطرة على كورونا اقتصاديا.. ويؤكدون: السيسي يضع روشتة للخروج من الأزمة بسلام

خبير أسواق مال: تكليفات الرئيس للحكومة لدعم القطاع السياحي والصناعة بمثابة إجراءات استبقاية لمواجهة كورونا

مستثمرو أسيوط: قرارات الحكومة الاقتصادية إيجابية ومتوزانة

خبير: تكليفات الرئيس للحكومة رسالة لطمأنة القطاع الخاص وحث القطاع الصناعي على الإنتاج

ثمن خبراء الاقتصاد والاستثمار بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للمجموعة الاقتصادية و محافظ البنك المركزي المصري، أمس بتوفير إجراءات لدعم قطاع السياحة والطيران و الصادرات المصرية لمواجهة التطورات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدين أنها تعطي رسالة طمأنة للمجتمع و الصناع والمصدرون بالعمل الجاد لبناء الدولة.

و أشاد أحمد معطي، خبير أسواق المال ومدير احدي شركات الأوراق المالية العالمية؛ باصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الاقتصادية الهامة لدعم القطاعين السياحي والصناعي في مصر.

وأضاف " معطي" في اتصال مع "صدي البلد" أن اجتماع الرئيس أمس مع المجموعة الاقتصادية و محافظ البنك المركزي، يؤكد ادراك القيادة السياسية باعطاء الضوء الأخضر لتوفير اجراءات الدعم اللائق بالقطاع الخاص و العاملين به خصوصا قطاع السياحة و الصادرات المصرية لمواجهة التطورات العالمية.

وأشار " معطي" إلي أن الرئيس يدرك تأثر الاقتصاد القومي بمستجدات فيروس كورونا حتي وان كانت محدودة، موضحا ان التأكيد علي اعطاء حوافز ضريبية لقطاع السياحة والطيران و تدعيم الصادرات هو نوع من الاجراءات الاستباقية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتقليل الاثار الاقتصادية بعد توقف جزئي لقوي الانتاج خلال الاسابيع الماضية ضمن اليات مواجهة الحكومة لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح " معطي" أن الرئيس يعطي رسالة للمواطنين ورجال الأعمال بضرورة مواصلة الانتاج لدعم الاقتصاد القومي و الخروج من تلك الأزمة بشكل متسارع مع الالتزام بما تقوم به الدولة من اجراءات احترازية للقضاء علي تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة والبنك المركزي المصري بزيادة الدعم الموجه للقطاع السياحي و المصنعين المصريين؛ يؤكد أن الدولة تعمل وفقا لأجندة واضحة ومحددة المعالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال" أبوزيد" لـ"صدي البلد" إن تأكيدات الرئيس للحكومة تعطي رسالة طمأنة للقطاع الخاص بالعمل ومواصلة الانتاج رغم الظروف الراهنة للتعافي المتسارع من الموجات التضخمية التي يخلفها فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد القومي.

وأوضح " أبوزيد" أن التكليفات التي اصدرها الرئيس للحكومة والبنك المركزي المصري من شأنها تسريع وتيرة النمو لمواجهة الأعباء الاقتصادية الملقاة علي الحكومة والمواطنين بسبب كورونا.

وأشار "أبوزيد" إلي أن تلك التكليفات تعني المزيد من الدعم لكافة القطاعات الانتاجية بالدولة والقطاع الخاص للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر.

وقال على حمزة ، رئيس جمعية مستثمرى اسيوط إن قرارات الحكومة المتعلقة بالجانب الاقتصادى متوزانه و ايجابية و ساهمت فى تخفيف الاضرار و الخسائر المرتبة على انتشار وباء كوفيد19 المعروف بفيروس كورونا.

و أضاف حمزة فى تصريحات لـ"صدى البلد" تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر خطوة داعمة للصناعات التصديرية فى ظل الازمة الحالية و تراجع حركة التجارة العالمية بين الدول .

و أوضح حمزة ، أن دعم الدولة للقطاع الصناعى الان بكافة قطاعاته يؤدى لتعزيز القدرات التنافسة للصناعة المصرية و تحسن جودة المنتج داخل السوق المحلى .

و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس ، برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

ووجه الرئيس السيسى بحوالي 18 تكليفا رئاسيا، من بينها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، و رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، و توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين، ودراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر.