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مرأة

احذروا.. 6 أطعمة شائعة تضر بصحة الكلى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:16 ص
الكلى
الكلى
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لمياء الياسين
توجد العديد من الأطعمه التي يتسبب الإفراط فى تناولها ، بالإضرار بصحة كِلْيتك، إليك أبرزها؛ حتى تحذري منها، وفق ما قدمه موقع "بولد سكاي" الهندي.

1. الأفوكادو

تناول الكثير منها قد يكون خطرًا على كليتيك وذلك  لغناه بكم كبير من البوتاسيوم.

2. اللحوم

تناول الكثير من اللحوم قد يسبب مشاكل في الكلى و الإصابة بالحصوات التى تحتوى على  كميات كبيرة من البيورينات التي تحفز إنتاج حمض اليوريك ، وهو أحد الأسباب الشائعة لحصوات الكلى.

3. الموز

يحتوى على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، والتي قد تكون ضارة لأولئك الذين لا تعمل الكلى لديهم بشكل صحيح.

4. منتجات الألبان

منتجات الألبان غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية فإذا كانت الكليتان لا تعملان بشكل كامل ، فلن يكون بإمكانهما إزالة الفوسفور الإضافي من الدم

5. خبز القمح الكامل

 تحتوي شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة على 70 مجم من البوتاسيوم و 57 مجم من الفوسفور ، مقارنة بشريحة واحدة من الخبز الأبيض ، والتي تحتوي على 25 مجم فقط من كل منها.

6. البرتقال

يحتوي أيضًا على مستويات عالية من البوتاسيوم  ويجب أن يكون استهلاك  البرتقال وعصير البرتقال محدودًا ، خاصة عندما لا يكون لديك كلى تعمل بكامل طاقتها.
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