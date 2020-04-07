احذروا.. 6 أطعمة شائعة تضر بصحة الكلى

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تحتوي شريحة واحدة من خبز الحبوب الكاملة على 70 مجم من البوتاسيوم و 57 مجم من الفوسفور ، مقارنة بشريحة واحدة من الخبز الأبيض ، والتي تحتوي على 25 مجم فقط من كل منها.

6. البرتقال







يحتوي أيضًا على مستويات عالية من البوتاسيوم ويجب أن يكون استهلاك البرتقال وعصير البرتقال محدودًا ، خاصة عندما لا يكون لديك كلى تعمل بكامل طاقتها.