رئيس المقاولون العرب: الأهلي والزمالك لن يحصلا على خدمات طاهر محمد طاهر

كشف المهندس محسن صالح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.





وقال محسن صالح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "إتفقنا مع طاهر محمد طاهر على رفض الانتقال للأهلي أو الزمالك، فاللاعب يريد الاحتراف"





وتابع: "طاهر خامة جيدة، أتمنى له تجربة احترافية جديدة بعد تجربته في فرنسا، واللاعب يجيد التحدث أكثر من لغة" .





وأوضح: "لم يتم التفاوض معنا من أي نادٍ؛ لأنهم يعرفون توجه اللاعب والنادي ورغبته في للاحتراف خارج مصر"