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اقتصاد

مصادر: توقعات بخفض أوبك وحلفائها للإنتاج بشرط

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:06 ص
أوبك
أوبك
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رويترز

قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن مجموعة منتجي النفط المعروفة باسم أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا، من المرجح أن توافق على تخفيضات انتاجية في اجتماع مقرر يوم الخميس، إذا انضمت الولايات المتحدة إلى خفض الانتاج.

 

وانتهى اتفاق سابق لخفض الإمدادات الشهر الماضي بعدما لم تتمكن روسيا والسعودية من التوصل إلى اتفاق على تخفيضات إضافية لكبح انتاج النفط بينما تدمر جائحة فيروس كورونا المستجد الطلب على الخام.

 

والآن مع هبوط الطلب على الوقود بحوالي 30 في المئة يتطلع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم، بما في ذلك روسيا، إلى كبح المعروض. لكنهم يريدون أن ينضم إليهم منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة.

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