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محافظات

كسر بخط مياه الكريمات.. وشركة مياه البحر الأحمر تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:41 ص
كسر بخط مياه الكريمات
كسر بخط مياه الكريمات
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إبراهيم جادالله
أعلنت شركة مياه البحر الأحمر تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ، عند الكيلو 25 طريق الكريمات _ الزعفرانه مما أدى إلى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدن "راس غارب والغردقه والزعفرانه"، وتجري الآن أعمال صيانه الخط.

وأكدت الشركة في بيان لها أن فرق الصيانة بالشركة تجري اصلاح الكسر لاعادة ضخ المياه لمدن رأس غارب والغردقة، وتناشد الشركة  المواطنين بترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، واعادة ضخ المياه مره اخرى بكامل طاقتها  على خط المياه الرئيسى.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، قد اعلنت العمل بمراكز خدمة العملاء والفروع التجارية التابعة، اعتبارا من يوم الخميس 26 من مارس ولمدة أسبوعين، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وتماشيا مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد

وأكدت الشركة في بيان لها،أن مراكز الشحن لأصحاب العدادات ذات الدفع المسبق تعمل حتى يوم الخميس 2 أبريل ، لذا تناشد الشركة العملاء التوجه للشحن باى مبلغ للتمكن من إعطاء العملاء خطة الإجازات الجديدة .

كما أكدت الشركة استمرار عمل الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور وخدمة الواتس آب whatsapp على رقم  01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه، وكذلك للاستفسار عن شحن العدادات مسبوقة الدفع التواصل مع شريف سيد كامل  مسئول الدفع المسبق علي رقم 01062221099

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