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وزارة الزراعة تستجيب لاستغاثات أصحاب خيول نزلة السمان ..فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:12 ص
الخيل
الخيل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إن وزارة الزراعة أرسلت قافلة طبية لأصحاب الخيول في نزلة السمان، أجرت مجموعة من الفحوصات وقدمت الأدوية والفيتامينات للخيول.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سى" المذاع علي قناه "دى ام سي"، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المركز الإقليمي للتغذية والأعلاف، وبعض الجهات التي تقوم بتصنيع الأعلاف، ومع مديرية الطب البيطري في الجيزة؛ حتى نستطيع توصيل الغذاء إلي أصحاب الخيول .

وأوضح محمد القرش ، أن مديرية الطب البيطري في الجيزة أجرت زيارة لأصحاب الخيول، ويقومون بمتابعتهم باستمرار .

وأشار إلى أنه عند توافر الاغذية للخيول خلال ايام سيتم توزيعها عليهم فور ذلك.

ونونه إلى أن وزارة الزراعة خصصت كل المعدات وهيئة الخدمات البيطرية لخدمة جميع الاجهزة.
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