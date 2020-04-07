برلماني: كورونا أزمة كبيرة.. والمواطنون لم يلتزموا بتعليمات الحكومة

قدم ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب ، الشكر لجميع أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجيش الأبيض في محاربة فيروس كورونا ، مضيفا أن التزاحم بين المواطنين يتسبب فيه المسئولون في بعض أجهزة الدولة، والمواطن نفسه .





وأضاف " الحسيني" خلال لقاء تليفزنوني ببرنامج " التاسعة" عبر فضائية " مصر الأولي" ، أن الحكومة تصدر بعض التعليمات، ولكن المواطنين لم يلتزموا بها.





وأشار " عضو مجلس النواب" إلى أن أزمة فيروس كورونا كبيرة وكارثة بمعني الكلمة، فالفيروس ينتقل عن طريق التلامس والاحتكاك ، والمواطن غير مقدر لحجم المسئولية .



