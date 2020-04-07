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برلماني: كورونا أزمة كبيرة.. والمواطنون لم يلتزموا بتعليمات الحكومة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:52 ص
عضو مجلس النواب
عضو مجلس النواب
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محمود محسن
قدم ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب ، الشكر لجميع أجهزة الدولة وبصفة خاصة الجيش الأبيض في محاربة فيروس كورونا ، مضيفا أن التزاحم بين المواطنين يتسبب فيه المسئولون في بعض أجهزة الدولة، والمواطن نفسه .

وأضاف " الحسيني" خلال لقاء تليفزنوني ببرنامج " التاسعة" عبر فضائية " مصر الأولي" ، أن الحكومة تصدر بعض التعليمات، ولكن المواطنين لم يلتزموا بها.

وأشار " عضو مجلس النواب" إلى أن أزمة فيروس كورونا كبيرة وكارثة بمعني الكلمة، فالفيروس ينتقل عن طريق التلامس والاحتكاك، والمواطن غير مقدر لحجم المسئولية .

وناشد جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات أجهزة الدولة ، كما طالب المسئولين بالقيام بعملهم ومنع أماكن الازدحام كالأسواق العشوائية وأمام البنوك.
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