أحمد كشري يكشف سبب كره حسام حسن للعب بجانبه

قال أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن حسام حسن، اسطورة الكرة المصرية، كان لا يفضل اللعب بجانبه؛ بسبب إحرازه للأهداف بشكل متكرر دون التمرير له.





وأضاف أحمد كشري في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام حسن مكنش بيحبني ألعب بجانبه وكان بيفضل فيكلس عشان بيباصيله أكتر مني"





وأوضح: "كنت أحرز الأهداف طالما المرمى خالٍ أمامي، بينما كان فيلكس يمر من جميع اللاعبين ويمرر الكرة لحسام حسن رغم أن المرمى خال أمامه".



