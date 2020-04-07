أحمد كشري يكشف سبب كره حسام حسن للعب بجانبه

قال أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن حسام حسن، اسطورة الكرة المصرية، كان لا يفضل اللعب بجانبه؛ بسبب إحرازه للأهداف بشكل متكرر دون التمرير له.
وأضاف أحمد كشري في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام حسن مكنش بيحبني ألعب بجانبه وكان بيفضل فيكلس عشان بيباصيله أكتر مني"
وأوضح: "كنت أحرز الأهداف طالما المرمى خالٍ أمامي، بينما كان فيلكس يمر من جميع اللاعبين ويمرر الكرة لحسام حسن رغم أن المرمى خال أمامه".
ومن جهة أخري كشف أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن سر تسميته بلقب كشري داخل الملاعب المصرية.
وتابع: "يقال أن جدي كان طباخ الملك فاروق وهو من أطلق أكلة الكشري في مصر لذلك تمت تسميتي بذلك"
وواصل: "أنا من تلك العائلة، ولكن لم يشتهر أحد وتم شهرة العائلة لأنني من دخلت ملاعب كرة القدم ولعبت في الأهلي"