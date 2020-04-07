بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟

سادت حالة من الهلع والفزع الرهيب بين أهالى قرية بولين بمركز كفر الدوار، بعد رصد ٥ حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد وعزل ٥ منازل وجميع المخالطين للمصابين.





وأكد اللواء أحمد مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، على قيام حملة مكبرة بتطهير وتعقيم قرية بولين بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى رصد إصابة جديدة لمريض من بين أهالى القرية ليرتفع عدد الإصابات بالقرية إلى 5 حالات إصابة بالفيروس.





وأوضح اللواء مرزوق، أنه تم عزل 5 منازل وجميع المخالطين للحالات المصابة داخل منازلهم بالقرية والقرى المجاورة، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار الفيروس بين الأهالي بالقرية.





وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور يسرى بيومي، بمتابعة أعمال رش وتطهير شوارع قرية بولين بنطاق المركز.





وتضمنت الأعمال والتي جاءت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الدوار، وأعضاء مجلس النواب أعمال رش وتطهير عدد من منازل قرية بولين والشوارع، وكذلك القيام بأعمال التوعية للمواطنين حول طرق الوقاية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".





كما قامت الإدارة الصحية بكفر الدوار، أيضًا بأعمال رش الشوارع بمادة مكافحة الملاريا، للقضاء على الحشرات الطائرة تجنبًا لنشر الأمراض.



