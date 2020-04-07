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محافظات

بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
سادت حالة من الهلع والفزع الرهيب بين أهالى قرية بولين بمركز كفر الدوار، بعد رصد ٥ حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد وعزل ٥ منازل وجميع المخالطين للمصابين.

وأكد اللواء أحمد مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، على قيام حملة مكبرة بتطهير وتعقيم قرية بولين بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى رصد إصابة جديدة لمريض من بين أهالى القرية ليرتفع عدد الإصابات بالقرية إلى 5 حالات إصابة بالفيروس.

وأوضح اللواء مرزوق، أنه تم عزل 5 منازل وجميع المخالطين للحالات المصابة داخل منازلهم بالقرية والقرى المجاورة، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار الفيروس بين الأهالي بالقرية.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور يسرى بيومي، بمتابعة أعمال رش وتطهير شوارع قرية بولين بنطاق المركز.

وتضمنت الأعمال والتي جاءت بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الدوار، وأعضاء مجلس النواب أعمال رش وتطهير عدد من منازل قرية بولين والشوارع، وكذلك القيام بأعمال التوعية للمواطنين حول طرق الوقاية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

كما قامت الإدارة الصحية بكفر الدوار، أيضًا بأعمال رش الشوارع بمادة مكافحة الملاريا، للقضاء على الحشرات الطائرة تجنبًا لنشر الأمراض.

وفي سياق متصل؛ جابت سيارة تابعة للوحدة تحمل مكبرات صوت شوارع القرية، لحث المواطنين على اتباع الإرشادات التي يتم الإعلان عنها عبر جميع الوسائل الرسمية وتجنب أماكن التجمعات تفاديًا لنقل العدوى.
بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟
بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟
بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟
بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟
بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟
بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟
بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟
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