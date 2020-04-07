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رياضة

القيعي: لو لم تأت مبادرات بتخفيض الأجور في المنظومة الرياضية سنجد قرارات ملزمة.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:28 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات، إن الوضع الحالي معقد بسبب توقف النشاط الرياضي، مشددًا على أن الظروف الحالية تستدعي تقديم مبادرات لتخفيض الأجور قبل تدخل وزارة الشباب والرياضة.

وأعلن اتحاد الكرة ، تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 16 مارس ثم مدها إلى الـ14 من أبريل الجاري ، إجراءً احترازيًا ضد فيروس "كورونا المستجد".

وأضاف القيعي عبر قناة الأهلي، أن هناك من يريد إلغاء النشاط لاعتبارات تخص صعوبة المنافسة هذا الموسم في وجود المقاولون وبيراميدز، إلغاء النشاط سيضر بالموقف المالي للأندية فالعقود مع الرعاة أبرمت على أساس استمرار الموسم الرياضي ".

وحول موقف وراتب اللاعبين في حالة إلغاء النشاط رد القيعي: "منين؟".

واستطرد القيعي " ما لم تأت المبادرات الفردية؛ ستأتي بالقرارات الملزمة من وزارة الشباب والرياضة بخصوص تخفيض الأجور".

وضرب القيعي مثلًا وقال " شركة جنرال موتورز قررت في 2008 أثناء الركود الكبير تخفيض الرواتب ووصلت إلى 75% للحفاظ على استمرار جميع العاملين ، لا أعتقد أن من مصلحة الكرة إلغاء الموسم الجاري".
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