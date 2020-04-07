مفأجاة جديدة عن فيروس كورونا.. الكلام يتسبب في العدوى به.. فيديو

عرضت الإعلامية "آية عبدالرحمن" مقدمة برنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، دراسة حديثة نشرها التليفزيون الياباني تكشف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الكلام من الشخص المصاب إلى شخص آخر.





وتبين من خلال البرنامج أن طريق رصد سرعة إنتقال الفيروس عبر كاميرات حديثة من خلال كلام المصابين ، وهو الامر الذى يزيد من القلق تجاه هذا الفيروس.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.