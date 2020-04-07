AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفأجاة جديدة عن فيروس كورونا.. الكلام يتسبب في العدوى به.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:27 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
عرضت الإعلامية "آية عبدالرحمن" مقدمة برنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، دراسة حديثة نشرها التليفزيون الياباني تكشف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الكلام من الشخص المصاب إلى شخص آخر.

وتبين من خلال البرنامج أن طريق رصد سرعة إنتقال الفيروس عبر كاميرات حديثة من خلال كلام المصابين ، وهو الامر الذى يزيد من القلق تجاه هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 120 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا..و8 حالات وفاة

الأوقاف: نسبة الالتزام بقرارات غلق المساجد تقارب 100%

الأهالي يستقبلون طبيبا عائدا من الحجر الصحي بالزغاريد.. فيديو

الصحة: تدشن خدمة واتس آب لفيروس كورونا

أجنبية والباقي مصريين .. الصحة تكشف تفاصيل حالات الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي تصدم جمهورها بهذه الصورة

حارس الأهلي السابق: كريم شحاتة أجبرني على التصريح بأني زملكاوي..فيديو

وغابت شمس مبارك العامري.. رحيل الأديب البارز يفجع العمانيين .. فمن هو؟

رئيس جامعة أسيوط يعلن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا.. واتخاذ هذا القرار العاجل.. فيديو

موعد صرف الـ 500 جنيه منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة

استشاري يكشف أخطر مراحل الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة .. 10 أفكار متنوعة لتنظيم الحقائب

وضع زيت السمسم على البشرة يقى من كورونا ..اعرف الحقيقة

ماذا يحدث للجسم عند مضغ الحبهان؟