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رياضة

مدرب سموحة: سأطلب التعاقد النهائي مع ثلاثي الأهلي والزمالك في الموسم الجديد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:40 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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حسام الحارتي
قال حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه سيطلب استمرار صلاح محسن وناصر ماهر، لاعبي الأهلي، وأحمد أبو الفتوح، لاعب الزمالك، في صفوف النادي السكندري.

وتابع حمادة صدقي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الثلاثي مهمين في صفوف الفريق السكندري وسنطلب ضمهم نهائيا، ولكن في الوقت الراهن لا يوجد أي مفاوضات بسبب النشاط"

وعن التنازل عن جزء من المستحقات بسبب توقف النشاط، أوضح صدقي: "سموحة يحصل على مستحقاته على دفعات واللاعبون حصلوا على جزء كبير منهم ولكن سيتم التصرف بشكل آخر وكل نادي وله ظروفه".
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